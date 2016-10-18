«Уралкалий» предлагал «Беларуськалию» возобновить партнерство – Мазепин

«Уралкалий» делал несколько предложений о возобновлении партнерства с «Беларуськалием», но они не были восприняты, сказал основной акционер «Уралкалия» Дмитрий Мазепин в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, в настоящее время переговоры находятся в неактивной стадии. «Они [переговоры] сейчас в спящей паузе. Мы сделали несколько предложений, они не были восприняты», – сказал он.

«Отношения с БКК ровные, хотя я считаю, что мы должны найти некоторые точки взаимодействия и компромиссы. Я лично прилагаю к этому усилия в последние два года. Но, видимо, чего-то недостает», – добавил Мазепин.

«Чиновники [в Белоруссии], наверное, видят стратегию развития по-своему», – отметил он.

По словам Мазепина, у него было несколько встреч с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Его условия, если будет воссоздана совместная компания, она должна находиться в Белоруссии, наверное, этот вопрос обсуждаем. Но как она будет управляться, кто будет стоять во главе, этот вопрос должен обсуждаться», – добавил бизнесмен.