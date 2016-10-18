Роспотребнадзор: угрозы для россиян в продукции HiPP нет

Угрозы для россиян после отзыва зерновых завтраков немецкого производителя детского питания HiPP в связи с обнаружением в них проволоки нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По данным ведомства, речь шла о зерновых завтраках HiPP Organic в упаковках по 140 г с датой реализации до 19 января – 3 марта 2017 г. (срок годности указан в верхней части пакета) и номерами партий: L190416 / L020616 / L200417 / L030616. В целях охраны здоровья Роспотребнадзор рекомендовал не приобретать и не употреблять вышеуказанную продукцию.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что компания HiPP отзывает с рынка часть продукции. Речь идет о зерновых завтраках («детские кольца для завтрака»), в которых обнаружены инородные неорганические элементы – металлическая проволока. Ведомство приняло меры по изъятию из оборота опасной продукции, ведется расследование.