Два человека погибли в результате взрыва на предприятии BASF, несколько заводов остановлены

В результате взрыва на предприятии химического концерна BASF в Германии погибли два человека, шестеро были тяжело ранены, несколько человек получили легкие травмы, говорится в сообщении компании в Facebook. Там же отмечается, что более 20 предприятий остановили работу или работают частично в связи с произошедшим.

В понедельник, 17 октября, произошел взрыв в здании завода. Предприятие находится в порту Landeshafen Nord («Северная гавань»). Происшествие произошло в понедельник в 11.30 по местному времени в портовой части предприятия, где происходит загрузка и выгрузка сжиженных газов и легковоспламеняющихся жидкостей, уточняет «Интерфакс».

По данным BASF, раненые получили медицинскую помощь на месте происшествия или в местных больницах. Компания выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших.

На месте происшествия находятся городская пожарная служба и пожарные BASF. Контрольные измерения за пределами предприятия не показали повышения уровня токсичных веществ в воздухе или в почве, измерения продолжатся, добавили в компании. Паровые крекинг-установки, используемые для производства продукции, были закрыты, так как нарушена цепочка поставок. Около 20 предприятий также остановили работу или работают частично, уточняет BASF.