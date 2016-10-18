«Лукойл» может разместить евробонды объемом от $1 млрд в ближайшие две-три недели

НК «Лукойл» рассматривает возможность размещения выпуска евробондов объемом от $1 млрд в ближайшие 2-3 недели, сообщили «Интерфаксу» несколько источников на финансовом рынке.

«Окончательное решение о выходе на рынок пока не принято, многое будет зависеть от ситуации на рынке, но вероятность, что размещение может состояться в ближайшее время, высока», - сказал один из собеседников агентства.

«Лукойл» - это заемщик экстра-класса, его возвращения инвесторы ждут давно. Если оно состоится, компания может рассчитывать на очень низкую ставку по евробондам», - сказал другой банкир.