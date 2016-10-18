Вопрос о введении акциза на сахаросодержащие напитки отложен

Вопрос о введении акциза на сахаросодержащие напитки не снят с повестки дня, но отложен, сказал замруководителя Минфина Илья Трунин. Его цитирует ТАСС. Когда в правительстве его будут обсуждать, Трунин не знает. Он напомнил, что ввести сбор с сахаросодержащих напитков рекомендовала Всемирная организация здравоохранения.

В понедельник министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что российские власти не собираются вводить акциз на сахаросодержащие напитки.

Минфин планирует ввести акциз на безалкогольное пиво, только если будет введен акциз на сахаросодержащие напитки, рассказал ТАСС источник, информированный о планах министерства. Он добавил, что, поскольку обсуждение акцизов на сладкие напитки затянулось, то и введение акциза на безалкогольное пиво тоже откладывается.

Минфин решил сохранить нулевую ставку акциза на безалкогольное пиво, писал утром «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс, направленный в правительство. Речь идет о пиве крепостью до 0,5% в 2017–2019 гг. Ранее финансовое ведомство предлагало установить акциз на этот вид продукции в размере до 21 руб., при том что сейчас он не облагается налогом. В Минфине поясняли, что потребителями безалкогольного пива являются граждане со средним и выше достатком и рост цены на 11 руб. на бутылку 0,5 л не скажется на объемах продаж. С чем связана перемена позиции Минфина, в ведомстве не пояснили.