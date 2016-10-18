Россия перестанет поощрять закупки иностранных самолетов – Рогозин

Россия в перспективе откажется от закупок иностранных гражданских самолетов в пользу отечественных, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на совещании на производственном комплексе «МиГ».

«Мы больше не будем поддерживать политику поощрения закупок иностранных самолетов, в случае если такого рода самолет может производиться в России», - сказал Рогозин. «Это жесткий барьер, который мы запускаем для защиты национального рынка, исходя из того, что мы великая авиационная держава, и просто стыдоба закупать иностранные самолеты», - добавил вице-премьер.

В России серийно производится один тип пассажирского авиалайнера, созданный после распада СССР, - ближнемагистральный Sukhoi Superjet. Среднемагистральный самолет МС-21, потенциальный конкурент самым распространенным лайнерам в мире – Boeing 737 и Airbus 320/321, был выкачен только в июне. Первый полет намечен на I квартал 2017 г., старт поставок авиакомпаниям – на конец 2018 г.