Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 18 октября 2016 года

Политика

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду примет в Берлине лидеров России, Украины и Франции для обсуждения ситуации на Украине читать на FT.comчитать на WSJ.com

В Европе, похоже, понимают, что в Сирии Россия ведет себя так же, как на Украине, и готовы занять более жесткую позицию по отношению к ней, сказал в интервью WSJ министр иностранных дел Украины Павел Климкин читать на WSJ.com

Российские и сирийские войска приостановили бомбардировки Алеппо, чтобы допустить туда гуманитарный конвой читать на WSJ.com

Боевики ИГИЛ (запрещено в России), вытесняемые из Ирака в ходе наступления на Мосул, могут попытаться вернуться в Европу читать на WSJ.com

Из-за катастрофического отсутствия лекарств уровень смертности среди младенцев в Венесуэле сейчас выше, чем в Сирии читать на WSJ.com

В Йемене со среды вступит в силу трехдневное прекращение огня читать на WSJ.com

Экономика

Инфляция в Великобритании составила в сентябре 1% в годовом выражении; это самые высокие темпы за два года читать на WSJ.com

Саудовская Аравия намерена в среду провести размещение гособлигаций на международном рынке и привлечь $15 млрд читать на FT.com

Американские компании, имеющие в Великобритании инвестиции на $600 млрд, пересматривают планы по развитию бизнеса в стране, предупредила Американская торговая палата. Чтобы сохранить и продолжать привлекать инвестиции из США, Великобритании необходимо после Brexit сохранить доступ к общему рынку, настаивает она читать на FT.com

Индустрия

Ryanair снизила прогноз прибыли из-за падения фунта читать на FT.comчитать на WSJ.com

Энергоресурсы

Массовое распространение электромобилей может заставить инвесторов выводить деньги из облигаций и акций нефтяных компаний, предупредило агентство Fitch читать на FT.com

Избавившись от российских активов, нефтетрейдер Gunvor планирует развивать бизнес в США, рассказал FT гендиректор Торбьорн Торнквист читать на FT.com

Greenpeace и Nature & Youth подали в суд Осло иск против Statoil, заявляя, что ведущееся ею бурение в Арктике нарушает Парижское соглашение по климату читать на FT.com

Royal Dutch Shell поставила себе целью продать активы на $30 млрд (в этом году – на $6-8 млрд), чтобы погасить часть кредитов, взятых на покупку BG Group. Но дела идут туго^ продано активов на $1,5 млрд и зависла крупная сделка в Японии читать на FT.com

Цены на нефть в $50-60 достаточно, чтобы разрабатывать достаточно месторождений и в полном объеме обеспечивать рынок в ближайшие годы, считает бывший председатель совета директоров BG Group и нынешний член совета директоров Saudi Aramco Андрю Гоулд читать на FT.com

Tesla Motors привлекает Panasonic к выпуску солнечных панелей на заводе, где изначально должна была работать SolarCity (с которой Tesla сейчас объединяется) читать на WSJ.com

Финансы

Пассивное инвестирование стало основным способом вкладывать деньги в акции. Средства из активно управляемых фондов перетекают в пассивные. Это ведет к серьезным изменениям в финансовом секторе. Например, хедж-фонды теряют инвесторов, не желающих платить высокие комиссии, а управляющие компании с пассивными фондами, такие как Vanguard Group и BlackRock, приобретают вес и более активно выступают на собраниях акционеров, влияя на политику компаний читать на WSJ.com

Квартальная прибыль Goldman Sachs выросла на 60% из-за хороших результатов трейдингового подразделения читать на WSJ.com читать на FT.com

Правительственный доклад рекомендовал нефтяному фонду Норвегии увеличить долю акций с 60% до 70% читать на FT.com

Британский регулятор ограничил две давних практики инвестбанков – увязывание предоставления услуги с будущим бизнесом (например, обещание компании дать банку, организовавшему ей синдицированный кредит, проводить ее IPO) и использование рейтингов инвестбанков читать на WSJ.com

Гендиректор Visa Чарльз Шарф ушел из компании по семейным обстоятельствам читать на WSJ.com

Технологии

Vodafone заключила соглашение о партнерстве с иранской HiWEB, будет помогать ей модернизировать инфраструктуру, развивать сеть фиксированной и мобильной связи читать на WSJ.com

IBM в III квартале практически удалось остановить длительную череду кварталов, когда ее выручка снижалась. Сохраняющиеся проблемы с традиционными операциями были компенсированы новыми направлениями, такими как облачные технологии и аналитика читать на FT.com

Медиа

Dalian Wanda, принадлежащая самому богатому человеку Китая, привлекает голливудские студии в построенный в Китае огромный комплекс по производству фильмов и в течение пяти лет будет предоставлять им субсидии на сумму до $150 млн в год читать на FT.comчитать на WSJ.com

Потребительский рынок

Walmart впервые в своей истории использовал генерального директора в своей рекламе, которая шла в соцсетях и на ТВ. Дуг Макмиллон – часть кампании, призванной оживить скучный образ крупнейшего в мире ритейлера читать на WSJ.com

Anheuser-Busch InBev, завершившей покупку SABMiller, придется провести еще один раунд сокращения расходов читать на WSJ.com

Выручка Danone в III квартале оказалась чуть ниже ожиданий - во многом из-за того, что регуляторные изменения в Китае мешают компании наращивать продажи детского питания читать на WSJ.com

Выручка Burberry в первом полугодии снизилась на 4%. Компании пока не удается переломить ухудшающуюся ситуацию с продажами в Гонконге и США читать на WSJ.com

Менеджмент

Испанские бизнес-школы – лучшие для предпринимателей, свидетельствует анализ FT читать на FT.com

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