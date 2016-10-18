«Башнефть» попала под украинские санкции из-за ее покупки «Роснефтью»

Украина ввела санкции в отношении «Башнефти» из-за покупки госпакета компании «Роснефтью». С таким заявлением выступил вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Вряд ли мы рассчитывали, что покупка "Башнефти" откроет нам возможности для работы с украинской властью», - сказал он. По его мнению, включение «Башнефти» в санкционный список Украины было ожидаемо, так как в отношении «Роснефти» уже были введены ограничительные меры.

«Они оценили факт интеграции "Башнефти" в "Роснефть", - добавил он.