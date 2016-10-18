Из-за аварии прервано движение поездов в тоннеле под Ла-Маншем

Из-за аварии в системе энергоснабжения прервано движение поездов в тоннеле под Ла-Маншем. Оператор железнодорожного сообщения Eurostar сообщает об отмене шести поездов. Движение примерно с 15.00 по парижскому времени было прервано в обоих направлениях. Когда движение возобновится, в компании пока сказать не могут.

В туннеле нет никаких поездов, ни Eurostar, ни Eurotunnel, заявил BFM TV представитель Eurotunnel. По его словам, движение прекращено из соображений безопасности.