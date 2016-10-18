«Газпром» отменил аукцион на закупку труб на более чем 12 млрд рублей

«Газпром комплектация» (дочернее предприятие «Газпрома») отменила аукцион по закупке стальных труб большого диаметра на сумму 12,174 млрд руб. Об этом сообщается в материалах «Газпрома».

«В соответствии с документацией об аукционе в электронной форме организатор отказывается от проведения открытого электронного аукциона на поставку стальных электросварных труб большого диаметра для нужд ООО "Газпром комплектация"», - отмечается в документе.

Торги были назначены на вторую половину октября.

"Газпром комплектация" организует поставки материально-технических ресурсов для нужд "Газпрома" и ее дочерних предприятий. Через компанию осуществляется более 80% всех поставок оборудования и материалов для группы "Газпром".