Анонс «Ведомостей» на 19 октября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

платить бонусы, а не повышать зарплату предпочитает малый бизнес в России;

открытые офисы выходят из моды;

Саудовская Аравия дебютирует на рынке долларовых облигаций.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как лоукостер AirAsia собирается завоевать Россию, рассказал его гендиректор и совладелец Тони Фернандес

и статью на полосе «Комментарии»: отчего у чиновников вошло в моду грубо выражаться.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».