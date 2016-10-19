Yahoo! сообщила об убытке в $373,370 млн за 9 месяцев 2016 года

Чистый убыток американского интернет-гиганта Yahoo! за девять месяцев 2016 г. составил $373,370 млн против прибыли в $81,120 млн, сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение компании. Выручка компании в годовом выражении выросла на 0,13%, до $3,699 млрд.

По итогам третьего квартала Yahoo! получила чистую прибыль в размере $163,3 млн, что 2 раза больше в годовом выражении. «Я довольна нашими результатами за третий квартал. В этом квартале мы запустили ряд новых продуктов и показали солидные финансовые показатели по всем направлениям, что является свидетельством огромной коллективной работы, внимания и старательности наших сотрудников. В дополнение к нашим постоянным усилиям по укреплению нашего бизнеса, мы заняты подготовкой к интеграции с Verizon», - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Мариссы Майер.

По итогам четвертого квартала компания ожидает выручку на уровне $1,36-1,40 млрд, а по итогам всего 2016 г. - на уровне $5,06-5,10 млрл.

В июле стало известно, что один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc. приобретет операционный бизнес Yahoo! за $4,83 млрд. Сделка, как ожидается, будет закрыта в первом квартале 2017 г.