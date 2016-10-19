«Газпром нефть» продаст доли в «Газпром нефть Оренбург» и «Газпром нефть – Восток» – «Коммерсантъ»

«Газпром нефть» ищет покупателей на доли до 49% в месторождениях в Оренбургской и Томской областях - «Газпром нефть Оренбург» и «Газпром нефть - Восток». Это «Коммерсанту» рассказали два источника в отрасли. Рассматриваются и российские, и иностранные инвесторы, но наиболее вероятна продажа активов зарубежным компаниям, говорит один из собеседников газеты. Источник издания в компании сказал, что создание СП позволит привлечь дополнительные технологические и финансовые ресурсы. Официально «Газпром нефть» эту информацию не комментирует.

СП с «Газпром нефть Оренбург» расширит возможности для развития оренбургского кластера и позволит партнерам совместно участвовать в новых проектах в регионе, считает источник «Коммерсанта», близкий к «Газпром нефти». По итогам 2015 г., по данным «Газпром нефть Оренбург», прирост запасов составил 43 млн т нефти. Еще один источник считает, что актив интересен развитой инфраструктурой, близостью к НПЗ и потенциальным вхождением партнера в другие проекты в регионе.

Царичанское и Капитоновское месторождения в Оренбургской области «Газпром нефть» купила в 2011 г. за $455 млн, напоминает газета, ссылаясь на отчет компании. Запасы нефти по C1+C2 Царичанского месторождения оценивались в 11,2 млн т, Капитоновского — в 5,2 млн т. По соглашению с Оренбургской областью до 2023 г. «Газпром нефть» вложит в развитие Царичанского 39 млрд руб. «Газпром нефть Оренбург» за январь-сентябрь 2016 г. добыла 1,6 млн т нефти, что сопоставимо с показателями 2015 г. При этом добыча на Царичанском и соседнем Филатовском месторождениях за полгода составила 458 000 т, основная доля производства «Газпром нефть Оренбург» приходится на восточную часть Оренбургского месторождения (запасы 98 млн т нефти и конденсата и 53 млрд кубометров газа).

«Газпром нефть - Восток» включает в себя группу месторождений с добычей нефти и конденсата около 1,7 млн т в год, за девять месяцев добыча составила 1,3 млн т. Как пишет «Коммерсантъ», компании нужно осваивать трудноизвлекаемые запасы (тризы), доля которых в добыче в 2016 г. увеличится с 10% до 15%.