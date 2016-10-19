На Калининской АЭС произошло задымление из-за короткого замыкания

В одном из помещений Калининской атомной электростанции произошло короткое замыкание и задымление, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу этой АЭС. Это произошло вечером 18 октября, в 19.35 мск, в помещении с электротехническими устройствами. Прибывшие пожарные возгорания не обнаружили. Представитель КАЭС также напомнил, что второй энергоблок находится на плановом капитальном ремонте.

Задымление не распространилось за пределы помещения и не повлияло на работу основного оборудования энергоблока. «Причины короткого замыкания выясняются. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений», - добавил представитель КАЭС.

Сейчас на этой атомной станции работают первый и третий энергоблоки.

Четвертый блок был отключен от сети 14 октября для проведения работ на системе регулирования турбины.

КАЭС (входит в состав компании «Концерн "Росэнергоатом"») расположена в Удомельском районе Тверской области. Она вырабатывает 70% объема электроэнергии, производимой в регионе, а также выдает мощность в единую энергосистему центра России и далее по высоковольтным линиям на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир и Череповец.