«Нафтогаз» решил судиться с Россией за потерянные в Крыму активы на $2,6 млрд

НАК «Нафтогаз Украины» и шесть ее дочерних структур 17 октября инициировали арбитражное производство против России с требованием возместить убытки, которые группа понесла в связи с утратой активов в Крыму. Это «Интерфаксу-Украине» сообщили в пресс-службе холдинга. «Нафтогаз» инициировал производство в соответствии с Соглашением между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как Российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение. Ущерб группа предварительно оценила в $2,6 млрд.

Крымские активы «Нафтогаза» - имущество самой компании, а также «Черноморнефтегаза», «Укртрансгаза», «Укргазвыдобування», «Укртранснафты», «Газа Украины» и «Ликво».

«В Крыму "Нафтогаз" имел несколько ценных энергетических активов, захват которых российской стороной грубо нарушает двустороннее инвестиционное соглашение, которое требует, чтобы Российская Федерация уважала и защищала украинские активы, в том числе и те, что расположены в Крыму», - заявили в компании. По мнению «Нафтогаза», в 2014 г. Россия провела масштабную схему по лишению украинских компаний их имущества без выплаты компенсации, передает УНИАН. Эта схема включала «вооруженный захват буровых платформ» и передачу почти всех крымских активов «Нафтогаза» российским компаниям, добавляет агентство, излагая позицию компании. После присоединения Крыма к России имущество «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза» было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз», напоминает «РИА Новости».

«Нафтогаз» намерен добиваться через международные суды возврата контроля над крымскими активами и возмещения всех понесенных убытков, сообщает «Интерфакс».

В декабре 2015 г. «Нафтогаз» нанял американскую юридическую компанию Covington & Burling для тяжб в международных судах за крымские активы. Тогда «Нафтогаз» оценил утраченное в 15,7 млрд грн.

Переговоры с Россией о крымских активах «Нафтогаз» инициировал в феврале 2016 г. Российской стороне было направлено уведомление об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между странами. По истечении шести месяцев переговорный процесс завершился безрезультатно, следует из годовой консолидированной отчетности НАК. В компании это считают предпосылкой для начала арбитражного процесса против России относительно инвестиционного договора, передает «Интерфакс».

За 2015 г. «дочка» НАК - «Черноморнефтегаз» потеряла 2 млрд куб. м ежегодной добычи природного газа, сообщает УНИАН со ссылкой на отчет «Нафтогаза». До перехода Крыма к России «Черноморнефтегаз» добывал углеводороды на 18 месторождениях, использовал 4 самоподъемные буровые установки, 24 плавсредства, а также газотранспортную систему, которая включала более 1196 км магистральных газопроводов, в том числе 286 км морских, и другие активы.