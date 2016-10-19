Заявки на полеты в Египет подали еще четыре российские компании

Авиакомпании «Ямал», «Азур эйр», «Икар» и «Северный ветер» подали заявки на выполнение международных рейсов из городов России в Египет, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росавиации. Агентство ссылается на проект протокола к заседанию межведомственной комиссии при Минтрансе, которая примет решение о допуске авиаперевозчиков к этим направлениям.

Все четыре компании хотят летать из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, «Азур эйр» и «Северный ветер» - из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. «Ямал» и «Азур эйр» подали заявки на рейсы в Хургаду и Шарм из Ростова-над-Дону. Эти же две компании и «Северный ветер» планируют летать туда же из Самары и Екатеринбурга. Вопрос по этим маршрутам комиссия будет решать голосованием.

Также авиакомпании подали заявки на полеты в Египет из Казани, Краснодара и Калининграда («Азур эйр»), Уфы («Северный ветер») и Нижнего Новгорода («Ямал»). По этим маршрутам допуск выдать возможно, вопрос «на решение комиссии», следует из материалов Росавации.

В сентябре две авиакомпании уже подали заявки на полеты в Египет. «ИрАэро» хочет летать из Омска в Хургаду и Шарм-эль-Шейх), а «Икар» - из Жуковского в Каир, Хургаду и Шарм. Росавиация считает, что допуск им дать можно, вопрос оставлен «на решение комиссии».

Авиасообщение с Египтом было прервано из соображений безопасности после того, как Россия признала терактом крушение А-321 «Когалымавиа» на Синайском полуострове. Возобновление полетов Москва увязывает с повышением мер безопасности в аэропортах Египта.