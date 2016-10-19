Медведев поручил снизить непроизводственные издержки бизнеса на 20% к 2018 году

Непроизводственные издержки бизнеса в России к 2024 г. должны снизиться вдвое, заявил премьер России Дмитрий Медведев. «Задача - снизить непроизводственные издержки бизнеса на 20% к 2018 г. и в два раза - к 2024 г.», - сказал он на заседании президиума президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам в Горках.

Медведев призвал навести порядок в перечне требований контрольно-надзорных органов, предъявляемых бизнесу. «Каждый предприниматель должен точно знать, под какие виды государственного или муниципального контроля подпадает его деятельность, в каком порядке этот контроль будет осуществлен, и, конечно, требования, которые предъявляются, не должны быть завышенными, они должны быть подъемными», - сказал он.