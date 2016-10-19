Вьетнам отказался от сотрудничества с «Интер РАО» по проекту на $2 млрд

Правительство Вьетнама не планирует сотрудничать с российской «Интер РАО» по строительству тепловой электростанции «Куангчать-2», говорится на странице официальной газеты государства VGP. Проектом теперь будет заниматься электроэнергетическая компания Вьетнама EVN.

В 2015 г. сообщалось, что «Интер РАО» готовила инвестиционную заявку по строительству ТЭС «Куангчать-2» ориентировочной стоимостью $2 млрд. Компания искала иностранного инвестора около года.

«Мы неоднократно говорили, что проект достаточно сложный и требует серьезной работы по привлечению финансирования со стороны зарубежного инвестора. Однако вьетнамская сторона, судя по всему, предпочла не дожидаться, пока найдется зарубежный инвестор для проекта», — сообщила «РИА Новости» пресс-служба «Интер РАО».