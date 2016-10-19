Кудрин не считает приватизацией сделку по продаже «Роснефти» акций «Башнефти»

Сделку по продаже акций «Башнефти» компании «Роснефть» нельзя назвать приватизацией, это консолидация госсобственности. Такое мнение выразил журналистам экс-министр финансов, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Приватизации "Башнефти" не было. Она просто из одной государственной собственности перешла в другую государственную компанию. В этом смысле произошла консолидация государственных активов, но не приватизация», - сказал Кудрин.

«Роснефть» 12 октября закрыла сделку по покупке 50,08% акций «Башнефти» и перечислила в бюджет 329,69 млрд руб.