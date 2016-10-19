Минэкономразвития предлагает сохранить акциз на крепкий алкоголь в 2017 году на уровне 2016 года

Минэкономразвития (МЭР) России выступает с предложением в следующем году сохранить акциз на крепкий алкоголь на уровне 2016 г. (500 руб. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре). Об этом заявил журналистам замглавы ведомства Олег Фомичев.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Минфин России внес на рассмотрение правительства законопроект, предлагающий поправки в Налоговый кодекс России, согласно которым акциз на крепкий алкоголь с содержанием этилового спирта свыше 9% может вырасти в 2017 г. с 500 до 523 руб. на 1 л безводного спирта.

«С учетом того, что проект закона Минфином все равно подготовлен, а внесение изменений в Налоговый кодекс касается части ставок на акцизы, мы выходим с предложением все-таки в этот "поправочный" законопроект внести поправки с тем, чтобы как минимум сохранить акциз на будущий год на уровне этого года, а еще лучше - до 400 руб. снизить», - сказал Фомичев.

По словам замминистра, сохранение акциза на прежнем уровне или его снижение позволит увеличить собираемость в бюджет доходов от акцизов, что, в свою очередь, для бюджета будет даже лучше, чем повышение акциза. Кроме того, сохранение на прежнем уровне или снижение акциза позволит улучшить ситуацию с оборотом нелегального алкоголя.

«Это сильно улучшит нам ситуацию на алкогольном рынке с точки зрения рынка нелегального алкоголя и воздействия на здоровье граждан всяких суррогатов и так далее», - подчеркнул Фомичев.