Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 19 октября 2016 года

Политика

Лидеры ЕС призовут Россию прекратить бомбардировки Алеппо, но вряд ли ужесточат санкции, говорят дипломаты читать на WSJ.com

На третьих теледебатах Хиллари Клинтон и Дональду Трампу нужно укрепить позиции среди сторонников и привлечь на свою сторону неопределившихся читать на WSJ.com

Трамп должен «перестать причитать» о возможном манипулировании в ходе голосования на президентских выборах, заявил во вторник Барак Обама. Представители обеих партий опасаются, что заявления Трампа подрывают доверие к избирательной системе США читать на FT.com

США собирают коалиционные силы, чтобы выбить ИГИЛ (запрещено в России) из Ракки, его фактической столицы в Сирии читать на WSJ.com

В Чехии местная полиция вместе с ФБР по предупреждению Интерпола арестовала россиянина, которого США обвиняют как хакера во «вмешательстве в избирательный процесс» читать на FT.com

Министр финансов Германии призвал сформировать единый оборонный бюджет ЕС. Объединенный бюджет, по его словам, будет больше, чем у России читать на FT.com

Крупный план

Расследование FT показало, что один из проектов Трампа связан многочисленными связями бывшим министром энергетики Казахстана и мэром Алма-Аты Виктором Храпуновым. Казахские власти обвиняют его в американском суде в хищениях и отмывании сотен миллионов долларов. Семья Храпунова покупала дорогие апартаменты в башне на Манхэттене, частично принадлежащей Трампу, и участвовала в крупных сделках с одним из его партнеров читать на FT.com

Действующие лица

Когда Эльвира Набиуллина возглавила Банк России, в стране, по информации ЦБ, было около 150 банков, регулярно проводивших сомнительные операции. Сейчас их не больше 10, сказала в интервью Financial Times председатель ЦБ читать на FT.com

Экономика

Саудовская Аравия разместила рекордный объем облигаций – на $17,5 млрд читать на WSJ.comчитать на FT.com

ВВП Китая в III квартале вырос на «целевые» 6,7%. Но аналитики опасаются, что попытки Пекина охладить сектор недвижимости приведут к замедлению роста читать на FT.com

Экономисты также все больше ставят под сомнение официальные данные. ВВП растет на «целевые» 6,7% третий квартал подряд, что маловероятно для крупной экономики читать на WSJ.com

В четверг председателю ЕЦБ Марио Драги по итогам заседания надо убедить инвесторов, что он готов предоставить дополнительное стимулирование, но не сказать, каким образом (потому что облигаций для скупки не хватает и банк подошел к собственным ограничениям) читать на WSJ.com

Китайские производители раньше покупали высокотехнологичные материалы за рубежом. Теперь, благодаря прогрессу на внутреннем рынке, они все больше покупают у себя в стране. С учетом того, что Китай занимает все большую часть международных цепочек поставок, это меняет ситуацию в международной торговле читать на WSJ.com

Отчет Fitch показывает, в какой значительной степени развивающиеся страны зависят от цен на сырье. Их падение было важнейшим фактором в 31 случае понижения суверенных кредитных рейтингов в 2015-2016 гг., а «реальный доход был перенесен в другие страны». Рост цен улучшает ситуацию, но облегчение может наступить лишь через два года читать на FT.com

Индустрия

Избыток предложения в некоторых областях сырьевого рынка сокращается, ситуация улучшается, заявил гендиректор BHP Billiton читать на WSJ.com

Автомобили

Появляются свидетельства того, что европейские регуляторы еще в 2012 г. могли знать, что некоторые автопроизводители мухлюют с уровнем выбросов дизельных двигателей читать на FT.com

Судья в США дал понять, что готов на следующей неделе одобрить соглашение между Volkswagen и владельцами его дизельных автомобилей на $14,7 млрд. Почти полмиллиона автомобилистов после этого смогут продать свои машины компании читать на WSJ.com

Карлос Гон станет председателем совета директоров Mitsubishi Motors. Nissan намерен завершить покупку 34% акций Mitsubishi к концу года читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Правительство Германии в среду представило законопроект о том, кто будет отвечать за полное сворачивание производства атомной электроэнергии к 2022 г. (совокупные расходы оцениваются в 48 млрд евро). Останавливать и разбирать реакторы будут компании E. Оn, RWE, Vattenfall и EnBW, а государство будет финансировать хранение отходов. Правда, для этого те же компании предоставят ему средства: они уже отложили 17,4 млрд, которые теперь должны быть переведены в новый госфонд читать на FT.com

Договоренность стран ОПЕК скорректировать добычу кладет конце периоду падения цен, заявил министр нефти Саудовской Аравии читать на WSJ.com

Финансы

Инвесторы откладывают в сторону традиционные способы оценки британских рынков и сосредотачиваются исключительно на политике читать на WSJ.com

Квартальная прибыль Morgan Stanley выросла на 62% благодаря хорошим результатам от трейдинга читать на FT.com

Как один трейдер Goldman Sachs заработал в этом году на трейдинге более $100 млн, в то время как ужесточение регулирующих норм заставляет инвестбанки снижать риски читать на WSJ.com

Технологии

История о том, как гендиректор японской SoftBank и саудовский принц Мухаммад ибн Салман создали крупнейший в мире частный технологический фонд – на $100 млрд читать на FT.com

Apple разрабатывает клавиатуру для ноутбука, на которой не будет традиционных букв – с ее помощью можно будет использовать любой алфавит и символы читать на WSJ.com

У Salesforce в списке объектов для возможного слияния и поглощения в мае было 14 компаний, среди них не было Twitter читать на WSJ.com

Медиа

Facebook пытается выйти за традиционные границы. В среду он добавит такие функции, как покупку билетов в кино, доставку еды и др. читать на WSJ.com

Актер Леонардо Ди Каприо связался с министерством юстиции США и сотрудничает с ним в расследовании по делу малазийского фонда 1MDB. Минюст полагает, что деньги малазийского правительства, присвоенные незаконным путем, могли использоваться для финансирования фильма «Волк с Уолл-стрит» читать на WSJ.comчитать на FT.com

Потребительский рынок

Ведущие мировые производители потребительских товаров пережили тяжелый квартал. Серьезные проблемы, включая скачки валютных курсов, ударили по Unilever, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Danone читать на WSJ.com

Квартальные результаты Reckitt Benckiser отразили бойкот товаров в Южной Корее, где были выявлены дезинфицирующие средства, содержавшие отравляющие компоненты. В России компания отметила слабый потребительский спрос читать на FT.com

После решения о Brexit британские компании, связанные с сектором недвижимости, стали испытывать проблемы. У брокера Foxtons продажи в III квартале упали на треть, а крупнейшая сеть по торговле стройматериалами Travis Perkins закрывает 30 точек и сокращает 600 сотрудников читать на WSJ.com

Менеджмент

Высокопрофессиональные иммигранты едут в основном в четыре страны, показало исследование Всемирного банка: в США, Великобританию, Канаду и Австралию. И там они активно способствуют развитию инноваций и повышению производительности труда читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.