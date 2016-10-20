ФАС подготовила проект закона о принципах тарифного регулирования

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект федерального закона о принципах тарифного регулирования, сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев.

«В России так и не появился базовый закон об основах тарифного регулирования в России», – посетовал Артемьев в ходе семинара-совещания ведомства, посвященного вопросам тарифного регулирования.

По его словам, в ближайшее время в правительстве начнутся слушания закона, подготовленного ФАС.