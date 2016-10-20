На встрече Хамитова с Сечиным не обсуждалась судьба пакета «Башнефти»

Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что удовлетворен встречей с исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, которая состоялась в Уфе 19 октября. По словам Хамитова, на встрече обсуждались создание новых рабочих мест в регионе, инвестиции, строительство новых объектов и развитие «Башнефти». Судьба пакета Башкирии в «Башнефти» не обсуждалась.

Хамитов также заявил, что «Роснефть» установила полный контроль над операционной и финансовой деятельностью «Башнефти». По словам главы республики, «Роснефть» и Башкирия договорились о сохранении всех обязательств «Башнефти» перед регионом, в том числе по дивидендам.

«Башнефть» начала работать как «дочка» «Роснефти» 13 октября. Утром в этот день совет директоров «Башнефти» назначил предправления компании Андрея Шишкина и избрал новый состав правления. Позже «Роснефть» попросила уволиться и других менеджеров, сообщил источник.