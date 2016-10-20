Выпуск двигателей для SSJ100 в 2017 году увеличится до максимума

Российско-французское предприятие Power Jet в 2017 г. поставит «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС, производитель самолетов Sukhoi Super Jet 100) более 70 двигателей SaM-146. Об этом сообщил директор программы SaM-146 ПАО «НПО «Сатурн» Михаил Берденников.

«Планы производства синхронизированы с ГСС. Насколько я знаю, на днях была встреча, на которой окончательные цифры были согласованы – в следующем году более 70 двигателей будет поставлено ГСС под крыло», – сообщил Берденников.

ГСС в 2017 г. планирует произвести 36 самолетов SSJ100, на каждый их них устанавливается по два двигателя.

Берденников отметил, что такой объем производства должен сохраниться на ближайшие несколько лет. Наибольшие показатели по производству двигателей SaM-146 были достигнуты в 2014 г., тогда было собрано 65 двигателей.