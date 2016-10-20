Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 20 октября 2016 года

Политика

Дональд Трамп в ходе последних дебатов отказался подтвердить, что признает результаты президентских выборов. Клинтон назвала его марионеткой Путина читать на WSJ.com читать на FT.com

Ряд высокопоставленных республиканцев осудили Трампа за его высказывания, подрывающие доверие к избирательной системе США. Его заявления о возможных фальсификациях стали важной темой читать на FT.comчитать на WSJ.com

Поддержка Клинтон и Трампа среди избирателей вернулась на январский уровень, т. е. драматические месяцы предвыборной кампании практически не изменили мнения американцев читать на WSJ.com

В проекте коммюнике по итогам встречи лидеров ЕС в четверг вносятся изменения, открывающие возможность для введения санкций против России за ее действия в Алеппо. Язык коммюнике сильно ужесточился, России, скорее всего, будет вынесено предупреждение читать на FT.comчитать на WSJ.com

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте потребует от коллег на встрече в четверг четко заявить, что соглашение об ассоциации с Украиной не открывает ей дорогу к членству в ЕС. На референдуме в Нидерландах граждане отказались поддержать соглашение читать на WSJ.com

Лидеры Германии, Франции, России и Украины на встрече в среду в Берлине договорились о некоторых шагах, которые должны улучшить ситуацию с безопасностью на востоке Украины. Каких-либо значимых соглашений достичь не удалось читать на WSJ.comчитать на FT.com

Президент Франции Франсуа Олланд требует от британского премьера Терезы Мэй побыстрее начать переговоры о Brexit. Она запланировала начало этого процесса на март 2017 г., но тогда он наложится на президентские выборы во Франции читать на FT.com

Тереза Мэй в четверг посетит свой первый саммит лидеров ЕС, чтобы обнаружить: процедура развода обещает быть малоприятной, потому что те отказываются вести предварительные переговоры, пока Великобритания не начнет официальный процесс в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора читать на WSJ.com

Организаторы серии разрозненных, как поначалу казалось, терактов во Франции были связаны с представителем ИГИЛ (запрещено в России) и гражданином Франции Рашидом Кассимом. Находясь в Ираке или Сирии, он через приложение Telegram инструктирует людей на родине, как проводить теракты читать на WSJ.com

В индексе Rule of Law Index, оценивающем страны с точки зрения правового государства, Китай занял 80-е место из 113, а Россия – 92-е (минус 6 пунктов) читать на WSJ.com

Экономика

ЕЦБ в четверг не изменил процентные ставки, заявив, что они останутся на нынешнем низком уровне в течение длительного периода читать на WSJ.com

Инвесторы ждут от Марио Драги указаний на дальнейшие действия ЕЦБ читать на WSJ.com

Экономическая статистика, в частности оценка ВВП и производительности труда, слабо учитывает технологические инновации, жалуются апологеты последних. Но она также не учитывает их недостатков и порождаемых ими негативных последствий читать на WSJ.com

Индустрия

Новому гендиректору Caterpillar предстоит тяжелая работа по выводу из кризиса компании, которая сделала большую ставку на увеличение производства добывающего оборудования как раз в годы перед обвалом цен на сырье читать на WSJ.com

Lufthansa показала хорошие квартальные результаты, хотя еще в июле предупреждала о возможном ухудшении ситуации. Акции подскочили на 7% читать на FT.com

Автомобили

Полностью самоуправляемые автомобили от Tesla могут появиться на дорогах к концу 2017 г., заявил гендиректор Илон Маск читать на FT.com

Nissan официально завершил покупку 34% акций Mitsubishi Motors, Гарлос Гон станет ее председателем совета директоров читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Цены на нефть снизились в четверг после скачка накануне. Хотя запасы нефти в США сократились за неделю, их общий объем остается чрезмерно большим читать на WSJ.com

Представители нефтяной отрасли, собравшиеся на этой неделе на форум в Лондоне, полагают, что период падения цен на нефть завершился. Однако они расходятся в мнениях относительно того, грозит ли рынку нехватка предложения в результате масштабных сокращений инвестиций компаниями читать на FT.com

Финансы

SEC намерена провести масштабное исследование ситуации на рынке биржевых фондов (ETF). Их взрывной рост и популярность порождают опасения, связанные с ростом их влияния на ситуацию в финансовом секторе читать на FT.com

Квартальный рост прибыли банков США дает участникам фондового рынка надежду на то, что период падения корпоративных прибылей у американских компаний закончился читать на FT.com

Технологии

Несколько групп российских хакеров совершенно очевидно стали в последние годы работать на российское правительство, проводя сложные атаки на западные институты – НАТО, в США (в частности, на национальный комитет Демократической партии), в Восточной Европе, рассказывают американские чиновники и специалисты по кибербезопасности. По их мнению, это часть усилий Путина, заключающихся в том, чтобы посеять нестабильность читать на WSJ.com

Мобильный оператор Sprint завершает подготовку к размещению облигаций на $3,5 млрд, обеспечением которых в буквальном смысле будет служить воздух, а точнее – частоты для беспроводной передачи данных (они оценены в $16,4 млрд) читать на FT.com

Советник Европейского суда поддержал Intel в оспаривании штрафа на 1,06 млрд евро, вынесенного нижестоящим судом за якобы антиконкурентные действия компании читать на WSJ.com

Смартфон Ektra, выпущенный Kodak, апеллирует к любителям фотографии, ретро и хипстерам. Если с лицевой стороны он – обычный смартфон, то с обратной сделан под первую фотокамеру Kodak 1941 г. читать на FT.com

Медиа

Google договорился с CBS о трансляции ее контента на готовящемся к запуску онлайн-телеканале, который будет работать на платформе Youtube читать на WSJ.com

Расходы на печатную рекламу в газетах могут упасть в мире в этом году на 8,7% до $52,6 млрд, что станет самым значительным снижением со времен кризиса. Это заставляет газеты сокращать расходы и реорганизовывать бизнес читать на WSJ.com

Ситуация с продажами музыкальных записей начинает улучшаться. После того как в 2015 г. они выросли на 3,2% (впервые почти за 20 лет), выручка продолжает расти, в том числе за счет новых источников – потоковых сервисов вроде Spotify и Apple Music читать на WSJ.com

Крупный план

Китайские власти всегда четко контролировали телевидение и ведущие СМИ с целью обеспечить распространение нужной информации. Но крупные частные компании теперь ведут борьбу за глаза, умы и сердца китайцев – через соцсети, интернет, различные виды развлечений и скупку медиаактивов на Западе, прежде всего в Голливуде, с целью предоставить разнообразный контент своим согражданам читать на FT.com

Потребительский рынок

Nestle заявила, что четвертый год подряд не достигнет долгосрочной цели по продажам читать на WSJ.com

Губернатор штата Нью-Йорк готовится подписать законопроект, который фактически положит конец бизнесу Airbnb в городе Нью-Йорк. Компания пытается предотвратить это, предлагая различные варианты уступок читать на FT.com

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