S7 подписала контракт с Embraer на поставку 17 самолетов

Группа компаний S7 (в нее входят авиакомпании «Сибирь» и «Глобус») подписала с бразильским производителем самолетов Embraer контракт на поставку 17 самолетов, сообщила «Интерфаксу» совладелица авиакомпании Наталия Филева.

«Он (контракт) есть уже, на 17 машин», - сказала она, отвечая на вопрос, подписала ли компания контракт.

Ранее «Ведомости» сообщали, что S7 Group рассматривает возможность взять в лизинг самолеты Embraer 170 и Embraer 175 вместимостью 70–80 кресел. Об этом рассказывал человек, близкий к руководству S7, и топ-менеджер российской лизинговой компании.

S7 – единственная частная авиакомпания, которая сейчас существенно увеличивает парк: получила в этом году шесть новых Вoeing737, заказала пять самолетов семейства Airbus320/321neo. «Сибирь» в первом полугодии увеличила выручку по РСБУ до 44,4 млрд руб., или на 35%, чистую прибыль – до 492 млн руб., или на 62%.