РБК нашел «клоны» российских нефтяных компаний в реестре Великобритании

В публичном реестре компаний Великобритании есть фирмы, не отличимые по внешним признакам от «дочек» «Роснефти», « Газпром нефти», «Лукойла» и других компаний, пишет РБК.

Издание утверждает, что в реестре есть как минимум семь таких компаний, зарегистрировавшихся с марта по июль 2016 г. Это Rosneft Oil Company Ltd, PJSC Tatneft Ltd, JSC Transneft Ltd, Oil Company LUKOIL Ltd, Surgutneftegas Ltd, PJSOC Bashneft Ltd, Public Joint Stock Company Gazprom Neft Ltd.

В качестве учредителей во всех случаях указаны соответствующие российские компании или их акционеры, а имена директоров совпадают с именами российских топ-менеджеров, пишет РБК.