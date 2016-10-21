Shell продаст корпорации Tourmaline нефтегазовые участки в Канаде за $1,369 млрд

Royal Dutch Shell сообщила, что договорилась о продаже нефтегазовых участков в западной части Канады компании Tourmaline Oil Corp за $1,369 млрд, передает «Прайм». Продавец получит $1 млрд наличными, а оставшуюся часть - обыкновенными акциями Tourmaline. На сделку необходимы разрешения регуляторов. Ожидается, что она будет закрыта в IV квартале.

Площадь участков превышает 83 000 га. Они расположены в северо-восточной части Британской Колумбии и центральной части провинции Альберта, суточная добыча газа и жидких углеводородов составляет 24 850 баррелей нефтяного эквивалента.

«Shell сохраняет важную позицию по сланцевым углеводородам в Канаде, и мы активно работаем над разработкой наших профильных активов в [бассейнах] Монти и Дювернэ», - заявил директор Shell по геологоразведке и добыче Анди Браун, комментируя сделку.

Shell обладает довольно значительным количеством сланцевых активов в Северной Америке и Аргентине, добывая в сланцах около 250 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.