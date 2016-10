British American Tobacco хочет консолидировать Reynolds за $47 млрд

British American Tobacco, которой принадлежит 42,2% акций Reynolds American, предложила $47 млрд за оставшиеся 57,8% американской компании. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз BAT, компания предлагает заплатить $20 млрд деньгами и $27 млрд - своими акциями. За одну бумагу Reynolds BAT предлагает $56,5, это на 20% больше к цене этих акций на закрытие торгов 20 октября. Целиком Reynolds оценена в $93 млрд.

BAT считает, что сделка может положительно сказаться на ее прибыли уже в первый полный год после завершения. Синергетический эффект составит около $400 млн.

В силу требований законодательства США о рынке ценных бумаг (компании должны объявлять о слияниях и поглощениях вскоре после направления предложения совету директоров) у BAT не было возможности провести предварительные переговоры с Reynolds, отметила британская компания.

На торгах в четверг рыночная капитализация Reynolds увеличилась на 1,9% до $66 млрд. Между тем капитализация BAT составляет около 89 млрд фунтов стерлингов ($109 млрд).

British American Tobacco - один из мировых лидеров в производстве табачных изделий. Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE), Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и фондовой бирже Йоханнесбурга (JSE). В России компания работает с 1994 г. через «БАТ Россия». Она производит и продает сигареты под брендами Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike, Pall Mall, Viceroy, «Ява золотая», Alliance, «Ява».

Группа Reynolds American создана в 2004 г., ее акции обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже, напоминает «Интерфакс». Является второй по величине табачной корпорацией в США, контролирующей более четверти рынка сигарет в стране. В состав группы входят компании R.J. Reynolds Tobacco Co., American Snuff Co., Santa Fe Natural Tobacco Co., Niconovum USA Inc., Niconovum AB и R.J. Reynolds Vapor Co. Основные бренды Reynolds - сигареты Camel и Pall Mall, бездымные табачные продукты Grizzly и Kodiak, электронные сигареты Vuse.