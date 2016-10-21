Котировки «Разгуляя» подскочили на 40% при рекордном объеме торгов

Котировки группы «Разгуляй" в пятницу взлетели на 40%, обновив максимум с конца апреля на рекордных за год объемах торгов, спрос на бумаги подогревается ожиданиями урегулирования вопроса с задолженностью перед ГК "Русагро".

К 12.53 мск на Московской бирже котировки группы «Разгуляй» взлетели до 8,66 руб. (+39,7%), объем торгов превысил 87,877 млн руб. (рекорд с 24 сентября 2015 г.).

Спекулятивный рост спроса на акции «Разгуляя» отмечался в конце сентября, когда стало известно, что компания принимает меры для погашения задолженности перед ГК «Русагро», которая выступает заявителем по делу о банкротстве «Разгуляя». Тогда ГК «Русагро» подтвердила факт ведения переговоров с «Разгуляем», и суд отложил заседание по делу о банкротстве на 28 октября. Долг «Разгуляя» перед заявителем составляет 624,6 млн руб.

С 22 сентября, когда начался рост бумаг группы «Разгуляй», их цена поднялась в 2,2 раза с уровня 3,92 руб.