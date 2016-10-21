Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 21 октября 2016 года

Политика

Премьер-министр Италии Маттео Ренци отговорили лидеров Германии, Франции и Великобритании вводить новые санкции против России из-за бомбардировок в Алеппо читать на FT.com

На неофициальной встрече членов Генеральной ассамблеи ООН в четверг обсуждался вопрос о том, стоит ли действовать в обход Совета безопасности при решении сирийского вопроса. Россия блокирует в СБ принятие резолюций. Несколько государств и посол ООН в Сирии попросили ассамблею воспользоваться специальным положением, который позволит собрать экстренное заседание, по итогам которого ассамблея сможет рекомендовать своим членам предпринять совместные действия. читать на WSJ.com

Дональд Трамп заявил в четверг, что признает результаты президентских выборов – если победит на них. читать на WSJ.comчитать на FT.com

Два высокопоставленных сотрудника американских спецслужб, включая директора Агентства национальной безопасности, подтвердили в четверг, что за взлом почты национального комитета Демократической партии и ряда ее подразделений, а также помощников Хилари Клинтон в президентской кампании ответственна Россия. читать на WSJ.com

Избирательная комиссия Венесуэлы отказала оппозиции в проведении референдума об отставке президента Николаса Мадуро. Несколько дней назад комиссия перенесла выборы губернаторов (зачастую лояльных Мадуро) с конца 2016 г. на следующий год. читать на WSJ.com

Арестованный в августе подрядчик Агентства национальной безопасности в течение 20 лет понемногу крал у него и Пентагона документы и секретную информацию, в том числе о военных операциях, стало известно из иска минюста. Всего он украл информации на 50 терабайт, что примерно соответствует 500 млн страниц. читать на WSJ.com

Точка зрения

Проект «Газпрома» «Северный поток 2» выглядит как троянский конь, способный дестабилизировать экономику и отравить политические отношения внутри ЕС. Странно, что не все институты ЕС заняли по этому вопросу твердую позицию, но Польша готова решительно защищать авторитет ЕС, пишет польский министр по европейским вопросам Конрад Шиманский. читать на FT.com

Экономика

Вечером в пятницу канадское рейтинговое агентство DBRS должно объявить решение по кредитному рейтингу Португалии. Оно единственно сохраняет инвестиционный рейтинг, и если снизит его, португальские гособлигации будут исключены из программы скупки ЕЦБ. А это важный источник финансирования для отягощенной долгом страны. читать на FT.com

Индустрия

De Beers вкладывает большие деньги в добычу алмазов на морском шельфе. Они там можно найти самые высококачественные камни в мире. читать на WSJ.com

Продав австралийский бизнес по транспортировке угля за $870 млн, Glencore практически достигла цели по продаже активов на $5 млрд в 2016 г., необходимой для сокращения долга. читать на FT.com

Автомобили

Tesla будет брать с покупателей своего нового автомобиля $8000 за активацию технологии самоуправления. читать на WSJ.com

Энергоресурсы

В Верховный суд Венесуэлы подан запрос с вопросом о том, может ли нефтяная госкомпания PDVSA выплатить долг по долларовым облигациям (в ближайшие недели нужно заплатить $3,2 млрд) в местной валюте, сообщило местное информагентство. Если такое произойдет, это будет означать дефолт, однако пока даже неясно, кто именно подал запрос. читать на FT.com

Финансы

Огромные судебные издержки и жесткое посткризисное регулирование банков ограничивают их возможности по кредитованию, тем самым сдерживая экономический рост, признают некоторые регуляторы и руководители центробанков. Совокупные судебные издержки в $275 млрд – это сокращение возможностей для кредитования более чем на $5 трлн, посчитал заместитель председателя Банка Англии. читать на WSJ.com

Morgan Stanley получит рекордные комиссионные в инвестбанковской истории за организацию сделки по продаже компании – $120 млн. Речь о поглощении Bayer американской Monsanto за $66 млрд. читать на FT.comчитать на WSJ.com

За последнюю неделю инвесторы вывели из фондов номинированных в местной валюте облигаций развивающихся стран $727 млн – максимум с начала года. Поступать так их заставляет растущая уверенность в повышении ставки ФРС в декабре и укреплении доллара. читать на FT.com

Курс доллара растет, особенно против евро и иены читать на WSJ.com

Visa запускает новый бизнес Visa B2B Connect для быстрых трансграничных платежей между компаниями. Он основан на технологии блочных цепей. читать на WSJ.com

Технологии

Акции Microsoft на торгах после закрытия основной сессии выросли в четверг до исторического максимума после того, как квартальные результаты компании превысили ожидания аналитиков. Продажи облачных услуг Azure выросли более чм вдвое читать на WSJ.comчитать на FT.com

Apple продала иск против Amazon, заявив, что многие продающиеся у нее «настоящие эппловские» товары, такие как кабели и зарядные устройства, на самом деле подделки и могут воспламеняться или бить током. читать на WSJ.com

Акции Nintendo упали в пятницу, так как инвесторам и геймерам не понравился представленный компанией видеоролик о ее новой игровой консоли Switch. читать на FT.com

Как ясно из видеоролика, Switch будет первым в мире гибридом переносного прибора и домашней консоли. Так Nintendo попыталась конкурировать одновременно и со смартфонами, и с PlayStation от Sony. Выйти Switch должна в марте. читать на FT.com

Медиа

Snapchat хочет пересмотреть соглашения с рекламодателями, заменив раздел доходов на лицензионные отчисления. читать на WSJ.com

Потребительский рынок

British American Tobacco предложила $47 млрд деньгами и акциями за 58%-ный пакет Reynolds, который ей еще не принадлежит. Сделка объединит производителей таких табачных брендов, как Lucky Strike и Camel читать на FT.comчитать на WSJ.com

Высокий спрос на новые, оригинальные вкусы кофе и на премиальные сорта заставляет производителей отправляться в отдаленные, нередко опасные регионы например, Южный Судан. читать на FT.com

Решение шотландского суда дает местному правительству право установить минимальную цену на алкоголь читать на WSJ.com

Растущий спрос превратил ирландский виски в самый быстрорастущий в мире алкогольный напиток. Сейчас в Ирландии 16 винокурен против четырех три года назад. читать на WSJ.com

Квартальные результаты McDonald’s оказались лучше ожиданий, частично за счет предлагаемого весь день завтрака. читать на WSJ.com

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