Китай может вложить $11 млрд в туристический кластер на месте Байкальского ЦБК

Россия и Китай создадут на Байкале туристический кластер, сообщает «Интерфакс». Меморандум о сотрудничестве подписали крупнейший в Иркутской области туроператор «Гранд Байкал» и китайская компания «Чжунцзинсинь». Базовой площадкой кластера станет территория бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Меморандум предполагает строительство современных туристических объектов и создание сопутствующей логистической инфраструктуры в районах озера Байкал и прилегающих территорий, «которая призвана качественно обеспечить масштабный туристический поток в регион», сообщает пресс-служба «Гранд Байкала» .

Китайские эксперты подсчитали, что в проект будет вложено около $11 млрд инвестиций.

Обязательным условием реализации проекта является соблюдение экологических норм и требований законодательства по охране озера Байкал.