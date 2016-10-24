Intesa может помочь привлечь деньги французского и итальянского банков в проект «Ямал СПГ»

Итальянский банк Intesa может стать посредником для привлечения к финансированию проекта «Ямал СПГ» инвестиций других банков, которые опасались участвовать в проекте напрямую из-за санкций США. Intesa может стать агентом по участию в проектном финансировании для «Ямал СПГ» для итальянского экспортного агентства Sache и для французского Coface, сказал «Коммерсанту» председатель совета директоров АО «Банк «Интеза» Антонио Фаллико. Он объяснил, что схема потребовалась, так как французские инвестбанки не хотели участвовать в сделке. Если переговоры пройдут успешно, «Ямал СПГ» может получить $200 млн дополнительного финансирования. В «Новатэке», которому принадлежит 50,1%, от комментариев отказались.

В 2014 г. «Новатэк» попал под санкции США, так что схему финансирования «Ямал СПГ» пришлось перекраивать, потому что нельзя стало использовать доллары, напоминает газета. Около $20 млрд проекту предоставили только российские и китайские банки, чего оказалось достаточно для его завершения. Однако «Новатэк» продолжает искать финансирование в Европе, чтобы доказать способность привлекать ресурсы на европейских рынках, пишет «Коммерсантъ».