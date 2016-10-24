Потребление газа в Европе вырастет на 6% в 2016 году – Eurogas

Потребление газа в Европе в 2016 г. вырастет по сравнению с 2015 г. на 6% – до 447,1 млрд куб. м благодаря росту его использования в электроэнергетике, восстановлению промышленного спроса и росту его применения в транспорте, прогнозирует ассоциация Eurogas.

Во втором полугодии 2016 г. ожидается рост потребления на 7,5% по сравнению с июлем – декабрем 2015 г.

Eurogas отмечает рост использования газа в генерации во множестве стран, в том числе во Франции, Германии, Италии, Нидерландах. Во Франции, к примеру, в I квартале 2016 г. потребление газа в секторе по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. удвоилось. В Германии было запущено несколько газовых ТЭЦ благодаря конкурентоспособным ценам.

С другой стороны, некоторые страны, такие как Чехия, показали сильный рост промышленного производства, что привело к росту потребления газа. При этом в других странах промышленность продолжает оставаться под давлением. В транспорте Eurogas прогнозирует рост числа автомобилей на газе на 9% по сравнению с 2015 г.