«Газпром» закончил закачку в ПХГ в России

«Газпром» завершил создание запасов к предстоящей зиме в российских подземных хранилищах, создав оперативный запас газа в объеме 72,1 млрд куб. м активного газа, сообщил предправления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«При этом за последние пять лет мы целенаправленно работали для того, чтобы увеличить суточную производительность подземных хранилищ, и за пять лет увеличили ее на 22%. На начало периода отбора, сейчас как раз начинается осенне-зимний сезон, суточная производительность "подземок" составит 801 млн куб. м в сутки - это рекорд в нашей газовой промышленности, максимальный показатель за всю ее историю», - добавил Миллер.

Единая система газоснабжения страны к осенне-зимнему периоду готова, уточнил Миллер.

Он подтвердил, что поставщик газа заключил договоры с тепловыми электростанциями: «Мы обеспечим электроэнергией пиковую нагрузку для тепловиков».