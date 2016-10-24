Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 24 октября 2016 года

Политика

Сергей Иванов в первом интервью иностранным СМИ после отставки с поста главы президентской администрации заявил Financial Times: Россия «всегда готова к Realpolitik» и к тому, чтобы перевернуть страницу в отношениях с новым президентом США, потому что рассчитывает, что американский прагматизм перевесит нынешнее негативное отношение к России читать на FT.com

Евросоюз поставил Бельгии ультиматум: до вечера понедельника она должна решить, подписывать ли соглашение о свободе торговли с Канадой, которое блокирует бельгийский регион Валлония читать на WSJ.com

Французская полиция начала ликвидацию «Джунглей» - лагеря мигрантов на берегу Па-де-Кале. Около 9000 человек будут распределены по миграционным центрам в разных частях страны читать на FT.comчитать на WSJ.com

В воскресенье в Алеппо возобновились бои. Во время объявленной Россией «гуманитарной паузы» в город не прибыло гуманитарной помощи, из него не было эвакуации раненых и больных читать на WSJ.com

Экономика

Все больше инвесторов и политиков, видя, что центробанки больше не способны стимулировать экономический рост, призывают правительства сделать это за счет бюджетных расходов читать на WSJ.com

Индустрия

Обанкротившаяся корейская судоходная компания Hanjin Shipping ликвидирует европейские операции читать на WSJ.com

Автомобили

Доля продаж дизельных автомобилей в Западной Европе, по прогнозам, упадет в этом году ниже 50% до самого низкого за семь лет уровня. Таковы последствия скандала с Volkswagen читать на FT.com

Энергоресурсы

Еврокомиссия близка к заключению соглашения с «Газпромом», по которому тот не заплатит штраф, но изменит некоторые принципы работы на европейском рынке. Отсутствие штрафа не очень нравится некоторым восточноевропейским странам, считающим, что «Газпром» должен заплатить за взимание с них несправедливо высоких цен. Но ЕК всячески старается не политизировать вопрос, а достижению соглашения способствовало летнее решение арбитража в споре между «Газпромом» и Литвой, который не смог определить, что же такое справедливая цена в долгосрочных контрактах читать на FT.com

Бразильская Petrobras урегулировала иски Pimco и трех других держателей облигаций, утверждавших, что действовавшая в нефтяной компании масштабная коррупционная схема нанесла им урон. Это первый такой случай с претензиями кредиторов Petrobras. Под выплаты по нему и аналогичным искам компания зарезервирует в III квартале $353 млн читать на WSJ.com

Отвратительное состояние стареющих нефтяных месторождений в Венесуэле – главная причина того, почему добыча там падает быстрее, чем в какой-либо другой крупной нефтедобывающей стране (за исключением Нигерии) несмотря на самые большие в мире запасы читать на WSJ.com

Участники нефтяного рынка надеялись, что падение цен на нефть приведет к банкротству добывающих компаний, прежде всего среди сланцевых добытчиков в США, и предложение сократится. Но этого не случилось. В 2015-2016 гг. в США банкротами стали 70 компаний; сегодня они добывают около 1 млн баррелей в день – столько же, сколько до объявления о банкротстве читать на WSJ.com

Нефть в понедельник торгуется на одном уровне: в выходные представители Ирака заявили, что не будут сокращать добычу, а число буровых в США продолжает расти читать на WSJ.com

Финансы

Победа Дональда Трампа на президентских выборах приведет к падению акций в США, Великобритании и Азии на 10-15%, цены нефти – на $4 за баррель и мексиканского песо – на 25%, говорится в исследовании двух экспертов Brookings Institution читать на FT.com

Рост доходов от торговли облигациями и валютой в III квартале помог американским инвестбанкам, но вряд ли обеспечит высокие показатели европейским, многие из которых продолжают проводить тяжелую реструктуризацию читать на WSJ.com

Решение калифорнийского судьи принять к рассмотрению иск инвесторов создало еще один риск длительной судебной тяжбы для Deutsche Bank. Управляющие компании, включая BlackRock, считают, что Deutsche Bank не выполнил в полной мере своих обязанностей как администратор трастов, в которых держались ипотечные облигации после кризиса читать на FT.com

TD Ameritrade купит Scottrade Financial Services за $4 млрд; сделка объединит крупных брокеров, предоставляющих розничным инвесторам услуги по торговле акциями читать на WSJ.com

Китайские банки хотят купить пакеты акций в двух ведущих банках Португалии читать на FT.com

Какие основные ошибки совершают инвесторы в разном возрасте читать на WSJ.com

Технологии

Правительство Германии отозвало разрешение на покупку поставщика полупроводникового оборудования Aixtron группой китайский инвесторов. Оно начало анализировать сделку заново, будучи обеспокоено растущим интересом китайцев к немецким промышленным активам читать на FT.com

Руководители Samsung слишком быстро решились на отзыв Galaxy Note 7, не разобравшись досконально в причинах возгорания. Они также не попросили помощи американских регуляторов, с которыми обычно согласовываются отзывные кампании и которые помогают разобраться в технических вопросах читать на WSJ.com

Атака на провайдера доменных имен Dyn показала, что интернет вещей создает значительные бреши в киберзащите. Связанные друг с другом слабо защищенные приборы могут использоваться для массированных атак читать на FT.com

В массированной компьютерной атаке, из-за которой в пятницу было недоступно более 1200 сайтов, использовались тактика и приемы, с помощью которых интернет-геймеры когда-то старались победить своих оппонентов читать на WSJ.com

Не видя сегодня очевидных перспективных технологий будущего, венчурные инвесторы пытаются охватить как можно больший спектр разработок читать на WSJ.com

Медиа

Сделка по поглощению медиакомпании Time Warner телекоммуникационным оператором AT&T за $85,4 млрд, о которой компании договорились в выходные, станет первым тестом для антимонопольный властей новой американской администрации. Критики, включая конгрессменов и конкурентов, утверждают, что объединенная компания будет слишком доминировать на телекоммуникационном и медиарынках. читать на FT.comчитать на WSJ.com

Потребительский рынок

Покупка Reynolds, которая с 1980-х гг. много инвестирует в исследования и разработки, поможет British American Tobacco сделать рывок в технологической гонке, в которой она отстает от конкурентов, полагают аналитики. читать на WSJ.com

Швейцарский производитель семян и пестицидов Syngenta и желающая купить ее China National Chemical Corp. не представили вовремя свои предложения для разрешения претензий антимонопольных органов ЕС. Из-за этого акции Syngenta в понедельник упали на 7%. читать на WSJ.com

Крупные производители молочных продуктов, такие как Danone, идут в Африку, гдже растет спрос на их продукцию. читать на FT.com

Недвижимость

Бюджетные проблемы в Италии создали возможности для превращения исторических зданий в туристические объекты. Правительство выставило на продажу 20 исторических маяков. Частные инвесторы, получив их в аренду на 50 лет, смогут превратить их в дорогие курорты или бутик-отели. читать на FT.com

Китайская HNA Group договорилась купить 25% акций Hilton Worldwide за $6,25 млрд у фонда прямых инвестиций Blackstone читать на FT.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.