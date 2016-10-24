Нацгвардии разрешили проводить плановые и внеплановые проверки предприятий ТЭКа

Правительство разрешило нацгвардии России проводить плановые и внеплановые проверки безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса, передает «Интерфакс» со ссылкой на постановление кабинета министров.

В частности, ведомству разрешили проводить проверки документов и проверки с выездами непосредственно на объекты ТЭКа на предмет обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности.

Плановые проверки предприятий высокой и средней категории опасности будут проводиться раз в год, низкой категории опасности - раз в три года.

Внеплановые проверки могут проводиться по поручениям президента и правительства.