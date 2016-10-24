Россельхознадзор создал систему выявления реэкспорта из стран ЕС

Россельхознадзор создал электронную систему, выявляющую компании, которые пытаются в обход продуктового эмбарго поставить в Россию запрещенную продукцию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Речь идет в основном об овощах и фруктах, поставляемых на территорию России из Белоруссии. Большая часть данных поставок является реэкспортом из стран ЕС, отмечает Россельхознадзор. Через Белоруссию также поставляется продукция высокого фитосанитарного риска по поддельным сертификатам из Турции, Марокко, Туниса и других стран.

Россельхознадзор создал онлайн-базу, позволяющую выявлять нарушителей. Российское ведомство установило контакты с аналогичными службами 50 стран. Инспекторы ведомства регулярно проверяют места производства, складирования и отгрузки продуктов.