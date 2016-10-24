Три четверти сотрудников ИП в Москве официально не оформлены – PwC

Только один из четырех сотрудников ИП в Москве официально оформлен, нелегально работают почти 190 000 человек. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной аудиторской и консалтинговой компании PriceWaterHouseCoopers (PwC).

По данным опроса, проведенного PwC, на 1 июля 2016 г. 26% предпринимателей заявили, что имеют наемных работников. В среднем у одного ИП работает около четырех человек. Общее число фактически нанятых работников у ИП составляет 246 000 человек, при этом число оформленных – 57 000. Таким образом, 189 000 работают нелегально.

ИП не хотят официально оформлять сотрудников в связи с высокими затратами на легализацию персонала (НДФЛ, страховые взносы, ведение кадрового документооборота, соблюдение обязательств работодателя).

Исследование проводилось на основе данных статистической отчетности ФНС и УФНС по Москве за период с 1 января 2010 г. по 1 июля 2016 г. Также в исследование был включен социологический опрос, проведенный «Левада-центром» в декабре 2015 г.