Twitter намерен сократить 8% сотрудников – Bloomberg

Компания Twitter на этой неделе может объявить о планах по сокращению 8% штата персонала – около 300 рабочих мест, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Численность попадающих под сокращение сотрудников может быть скорректирована.

В течение года компания вела переговоры о продаже соцсети. В числе потенциальных покупателей называли, в частности Google, Salesforce.com, Microsoft и Verizon. Ожидалось, что сумма сделки может составить $16,7 млрд. Однако за год капитализация Twitter упала на 40% до $12,76 млрд.