Wildberries вышел в лидеры по онлайн-продажам – «Коммерсантъ»

Онлайн-магазин Wildberries в первом полугодии 2016 г. обогнал по продажам в сети кибермаркет «Юлмарт», который теперь находится на втором месте, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты агентства «Infoline-аналитика». Выручка Wildberries от интернет-продаж составила 17,2 млрд руб. без НДС, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Юлмарт» в первом полугодии 2016 г. снизил выручку на 1,2% до 16,7 млрд руб. Ранее магазин был лидером по выручке.

Wildberries развивал сеть пунктов выдачи заказов и расширяла ассортимент за счет новых товарных категорий, включая товары для дома, игрушки, парфюмерию, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он прогнозирует Wildberries лидерство и по итогам 2016 г., а спад «Юлмарт» объясняет стремлением повысить маржинальность продаж техники и электроники.