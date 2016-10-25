«Лукойл» запустил второе газовое месторождение в ЯНАО

«Лукойл» начал промышленную разработку Пякяхинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком АО, передал корреспондент «Интерфакса» с церемонии запуска.

В церемонии приняли участие вице-премьер Аркадий Дворкович, президент «Лукойла» Вагит Алекперов, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

В добыче находится 36 нефтяных скважин, среднесуточная добыча из них составляет более 3000 т нефти. Нефть транспортируется в магистральный нефтепровод Заполярье – Пурпе. Активная фаза разработки месторождения началась в 2014 г.

В 2017 г. на месторождении планируется добыть 1,5 млн т нефти и 3 млрд куб. м газа. Ранее сообщалось, что запуск Пякяхинского с потенциалом газодобычи несколько раз откладывался из-за переноса сроков строительства нефтепровода Заполярье – Пурпе.

Газ уже законтрактован – покупателем станет «Газпром».

«Лукойлу» принадлежат лицензии на четыре месторождения в Большехетской впадине в Ямало-Ненецком автономном округе. В настоящее время ведется добыча на Находкинском месторождении, которое ближе всех расположено к компрессорной станции «Ямбург» газотранспортной системы «Газпрома».

Находкинское месторождение вошло в стадию падающей добычи, газ также покупает "Газпром".