Vitol продает 50%-ную долю в принадлежащем ей операторе терминалов за $1,15 млрд

Крупнейший независимый нефтетрейдер мира – Vitol Group продает 50%-ную долю в принадлежащей ей компании VTTI BV за $1,15 млрд.

VTTI является оператором 13 портовых терминалов на пяти континентах, а также владеет нефтяными резервуарами общим объемом порядка 54 млн баррелей, говорится в сообщении Vitol.

Покупателем доли в VTTI является Buckeye Partners, один из крупнейших в США независимых операторов поставок нефтепродуктов. После завершения сделки VTTI будет принадлежать в равных долях Buckeye и Vitol.

Сделка, как ожидается, увеличит стратегическую ценность бизнеса и усилит позицию VTTI как ведущего независимого поставщика решений в сфере хранения энергии, отмечается в пресс-релизе Vitol.

Сделка требует одобрения регулятивных органов, стороны ожидают ее закрытия в начале января 2017 г.