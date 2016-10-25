Пакет акций Rusal на балансе ВТБ сократился до 13,16%

Пакет акций Rusal на балансе ВТБ сократился с 17,02 до 13,16%, сообщил банк. Снижение доли произошло с рамках сделки репо.

Rusal создана в 2007 г. в результате слияния Rusal, «Суала» и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore. Крупнейшим акционером Rusal является его гендиректор Олег Дерипаска, который через En+ контролирует 48,13%. Группе «Онэксим» Михаила Прохорова принадлежит 17% акций, Sual Partners – 15,8%, Glencore – 8,75%. Free float составляет около 10%.