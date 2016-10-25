Вексельберг хочет увеличить долю в Rusal, надеется на скорое закрытие сделки

Виктор Вексельберг хочет увеличить долю в Rusal, считает это разумным. «Мы хотим увеличить свой пакет. Это разумно, это естественно. Мы в этой компании с самого начала. Мы верим в эту компанию. Мы видим ее большой потенциал», – сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

«В этой инвестиции нет ничего удивительного. Это органический рост в секторе, в котором мы давно присутствуем», – добавил он.

Вексельберг выразил надежду на скорое закрытие сделки по приобретению Sual Partners акций Rusal у «Онэксима».

В течение ближайшего месяца Sual Partners намерена купить долю «Онэксима» в UC Rusal, говорил Вексельберг Bloomberg в начале октября. Пока у Sual Partners 15,8% UC Rusal, у «Онэксима» – 17,02%. Sual Partners выкупит у «Онэксима» около 12% UC Rusal, 5% останутся у «Онэксима», рассказывали «Ведомостям» два человека, близких к банкам, сотрудничающим с компаниями, и один – близкий к одной из сторон сделки.