Офшор Лисина сократил до 0% долю в капитале банка «Зенит» в связи с реорганизацией

Подконтрольный основному владельцу Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиру Лисину офшор сократил до 0% долю в капитале банка «Зенит» в связи с реорганизацией, свидетельствуют материалы кредитной организации.

Кипрская компания Silener Management Limited, бенефициаром которой является Лисин, сократила долю в капитале «Зенита» до 0% с 8,51%.

Снижение доли объясняется «переходом права собственности на акции при реорганизации лица путем его присоединения к другому акционеру эмитента». Лисин через другой офшор Fletcher Group Holdings Limited владеет еще 1,35% акций «Зенита».

Основным акционером банка является ПАО «Татнефть», которому на начало августа принадлежало 49% обыкновенных акций «Зенита».

Банк «Зенит» по итогам трех кварталов 2016 г. занимает 30-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».