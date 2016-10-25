«Лукойл» снизит инвестиции на 45 млрд рублей в 2017 году

«Лукойл» в 2017 г. снизит инвестиции на 45 млрд руб., сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

«В следующем году мы сократим инвестиции, но незначительно. В пределах около, если не 50, то 45 млрд руб.», – сказал он.

«Рост налогов всегда связан с той инвестиционной активностью, которую мы можем себе позволить. Конечно, если сегодня будут приняты те решения, да, они будут плавными (и длятся в реальной жизни – это 2017-й, 2018 г.)», – сказал он.

«Еще идет диалог, но уже мы понимаем, что налоговая нагрузка будет увеличена. Да, не так значительно, как предлагало Министерство финансов, благодаря диалогу правительства, совместной работе компаний. То есть нам удалось доказать и, самое главное, показать на примере, что может произойти, если те предложения будут приняты», – добавил Алекперов.

В сентябре он говорил, что объем инвестиций на следующий год закладывается около $7,5–8 млрд и около $100 млрд за 10 лет.