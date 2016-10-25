У Путина есть текущая информация о состоянии финансов «Роснефтегаза» – Песков

У президента России Владимира Путина есть текущая информация о состоянии финансов «Роснефтегаза», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он добавил, что не думает, что Путин обладает всей текущей информацией, «но в целом у него представление есть». «Как вы понимаете, текущая информация требует онлайн-апдейта. Но в целом, конечно, он [Путин] обладает основной картиной», – добавил Песков.

«Роснефтегаз» (председатель совета директоров – Игорь Сечин) аккумулирует доходы от «Роснефти», «Газпрома» и «Интер РАО». Осенью 2016 г. Минфин предложил, чтобы «Роснефтегаз» перечислял в бюджет все дивиденды, а не четверть или половину, как до сих пор. Принципиальное решение есть, рассказал «Ведомостям» финансовый чиновник. Но не удается оценить, сколько у «Роснефтегаза» денег, следует из переписки, с которой ознакомились «Ведомости».

««Ведомости» не являются уполномоченным органом правительства, чтобы заявлять от имени правительства», – ответил Песков на вопрос о том, что «Ведомости» сообщили о незнании кабинетом министров состояния финансов «Роснефтегаза». «Не склонен в этой части верить газете "Ведомости", – признался Песков.