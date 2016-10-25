«Аэрофлот» считает нецелесообразной выплату промежуточных дивидендов

«Аэрофлот» не планирует переходить к выплате промежуточных дивидендов, заявил «Интерфаксу» заместитель генерального директора по коммерции и финансам Шамиль Курмашов в кулуарах саммита финансовых директоров России.

«Позиция менеджмента – это нецелесообразно. Эта практика не совсем распространена, скорее, это нестандартное решение для покрытия дефицита бюджета некоторых миноритарных акционеров. С точки зрения пользы для компании это негативно. Промежуточные итоги, учитывая волатильность операций, ни о чем не говорят, они могут быть более позитивны, чем годовые, такое тоже бывает. Мы против промежуточных дивидендов», – заявил он.

Дивидендная политика «Аэрофлота» предполагает максимальные выплаты на уровне 25% чистой прибыли по МСФО.

В первом полугодии 2016 г. «Аэрофлот» получил 2,467 млрд руб. консолидированной чистой прибыли против убытка в размере 3,541 млрд руб. годом ранее. Последний раз «Аэрофлот» выплачивал дивиденды по итогам 2013 г.: из расчета 25% от чистой прибыли по РСБУ всего акционерам было выплачено 2,7 млрд руб., из них 1,4 млрд руб. – государству.

Основной акционер «Аэрофлота» – Росимущество (51,17%), еще 4,49% – у дочерней компании «Аэрофлот-финанс», 3,26% владеет госкорпорация «Ростех».