«Аэрофлот» заявил иск на $120 млн к бывшему замгендиректора компании Глушкову

«Аэрофлот» заявил иск на $120 млн к бывшему замгендиректора компании Николаю Глушкову, который сейчас находится в Великобритании, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Василий Головин. Он с клиентом пока не связывался. В Савеловском суде Москвы рассматривается по существу уголовное дело, по которому Глушков обвиняется в хищении $123 млн у авиакомпании.

Глушков в 1999 г. был привлечен к делу «Аэрофлота», одним из фигурантов которого был его друг Борис Березовский. В декабре 2000 г. он был арестован и обвинен в мошенничестве, хищении и отмывании средств. В 2004 г. Савеловский суд снял с него обвинения в мошенничестве и отмывании, приговорил к трем годам и трем месяцам лишения свободы и освободил с учетом срока, который Глушков отбыл в предварительном заключении.

По версии обвинения, в ноябре 1995 г. Глушков и Березовский объединились для хищения денег у «Аэрофлота» и создали для этого группу компаний Forus. Руководивший преступным сообществом Березовский добился от тогдашнего гендиректора «Аэрофлота» Евгения Шапошникова назначения Александра Красненкера и Николая Глушкова, считает следствие. «Глушков, преследуя корыстные интересы, в 1996 г. навязал Шапошникову группу компаний Forus, при этом скрыв от Шапошникова, что он и Березовский являются совладельцем компании. Глушков и Красненкер, пользуясь своим положением, направили в авиакомпании SAS, KLM, JAL, British airways письмо с требованием осуществлять платежи напрямую в компанию Forus по роялти, которые платили иностранные авиаперевозчики за пролет над российской территорией», - цитирует прокурора «Интерфакс». «В результате мошеннических действий были похищены средства на сумму $123 млн, или более 771 млн руб.», - отметил гособвинитель.

Представитель «Аэрофлота» напомнил «Интерфаксу», что компания в 2010 г. была признана потерпевшей стороной от мошеннических действий в особо крупном размере. «В настоящее время "Аэрофлот" вовлечен в гражданские процессы в Лондоне по искам против г-на Глушкова и других соответчиков о возмещении убытков, понесенных в результате упомянутых мошеннических действий», - сообщил представитель перевозчика.

К настоящему моменту из фигурантов дела умерли Березовский и Красненкер.